Şüpheli kişinin üzerinde sahte para ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şüpheli kişinin üzerinde sahte para ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Göngören'de durdurdukları bir şüphelinin üzerinde sahte 2 adet 200 lira ve 2 adet 100 dolar buldu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Göngören'de durdurdukları bir şüphelinin üzerinde sahte 2 adet 200 lira ve 2 adet 100 Dolar buldu.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, 27 Ekim'de Güven Mahallesi Karadeniz Caddesi'nde şüphe üzerine H.A.'yı durdurdu. Şüphelinin yapılan üst aramasında sahte olduğu tespit edilen 2 adet 200 lira ve 2 adet 100 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.A., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheli kişinin üzerinde sahte para ele geçirildi

Şüpheli kişinin üzerinde sahte para ele geçirildi

Şüpheli kişinin üzerinde sahte para ele geçirildi

AA - Son Dakika Haberleri
Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde

Çoğu kişi hala bilmiyor! Duyanları tir tir titreten kesik başlı yarbay yeniden gündemde

 Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi

Bağdat Caddesi'nde Cumhuriyet Bayramı coşkusu! Binlerce kişiyle fener alayı düzenlendi

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title