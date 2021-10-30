SunExpress, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye 3 yeni hat açacak - Haberler
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SunExpress, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye 3 yeni hat açacak

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Haberler | Güncel
SunExpress, Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye 3 yeni hat açacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2022 sezonunda Birleşik Krallık'tan Antalya ve Dalaman'a 3 yeni hat açacağını duyurdu.

ANTALYA (AA) - Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 2022 sezonunda Birleşik Krallık'tan Antalya ve Dalaman'a 3 yeni hat açacağını duyurdu.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, Birmingham-Antalya arasındaki tarifeli uçuşlar, haftada 2 sefer olarak başlayacak. Seferler, 23 Mayıs'tan itibaren haftada 3'e çıkacak.

Edinburg-Antalya seferleri ise başlangıçta haftada 2 kez icra edilecek. Seferler, 23 Mayıs'tan itibaren 3'e çıkartılacak.

Londra-Dalaman arasındaki uçuşlar haftalık 3 frekansla başlayacak. Seferler, 23 Mayıs'tan itibaren haftanın her günü icra edilecek.

Bu seferlerin tümünün 29 Ekim 2022'ye kadar yapılması planlanıyor.

AA / Abidin Mutlu Bozdağ - Son Dakika Haberleri
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