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Sultangazi'de pidecinin kasasını bıçakla açıp, paraları çaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Sultangazi'de pidecinin kasasını bıçakla açıp, paraları çaldı

SULTANGAZİ'de pide salonunda bir kişinin, bıçakla açtığı kasadaki ve sadaka kutusundaki paraları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SULTANGAZİ'de pide salonunda bir kişinin, bıçakla açtığı kasadaki ve sadaka kutusundaki paraları çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi'nde bulunan pide salonunda meydana geldi. Pide salonuna giren bir kişi, bıçakla açtığı kasadaki 100 lira ile sadaka kutusundaki kağıt banknotları alarak kaçtı. Sabah iş yerini açan İbrahim Aydemir, hırsızlık yapıldığını fark edip, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"BOZUK PARALARI DA ALMIYOR"

İş yeri sahibi İbrahim Aydemir, "Biz akşam saat 22.00'da kapanış yapıyoruz gece 03.00 sıralarında adam dükkana girmiş yaklaşık 6-7 dakika dükkanda kalmış. İşini yaptıktan sonra gidiyor. Kasayı bıçakla açıyor, zorlayarak açıyor. Sadaka kutusundan ne kadar aldı bilmiyoruz ama kasadan yaklaşık 100 lira çalıyor. O paranın bir önemi yok ama belki ilk geldi burada denemelik hırsızlık yaptı sonuçta burada her bir cihaz 5-10 bin lira arasında. Bozuk paraları da almıyor" dedi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık olayı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin içeri girdiği, bıçak zoruyla kasayı açıp paraları aldığı, ardından sadaka kutusunu kırarak içindeki kağıt paraları aldığı görülüyor. Şüpheli kırdığı sadaka kutusunu da iş yerinin bir noktasında saklayıp kaçıyor.


- İstanbul
Sultangazi'de pidecinin kasasını bıçakla açıp, paraları çaldı

Sultangazi'de pidecinin kasasını bıçakla açıp, paraları çaldı

Sultangazi'de pidecinin kasasını bıçakla açıp, paraları çaldı

Sultangazi'de pidecinin kasasını bıçakla açıp, paraları çaldı

Sultangazi'de pidecinin kasasını bıçakla açıp, paraları çaldı

Sultangazi'de pidecinin kasasını bıçakla açıp, paraları çaldı

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