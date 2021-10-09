Sultangazi'de pidecinin kasasını bıçakla açıp, paraları çaldı

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü saat 03.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 1.Cebeci Caddesi'nde bulunan pide salonunda meydana geldi. Pide salonuna giren bir kişi, bıçakla açtığı kasadaki 100 lira ile sadaka kutusundaki kağıt banknotları alarak kaçtı. Sabah iş yerini açan İbrahim Aydemir, hırsızlık yapıldığını fark edip, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"BOZUK PARALARI DA ALMIYOR"

HIRSIZLIK ANI KAMERADA