Suikast ne demek? Suikast anlamı ne? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Suikast ne demek? Suikast anlamı ne?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Suikast ne demek? Suikast anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Suikast, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Suikast ne demek? Suikast anlamı ne? İşte, Suikast kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Suikast kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Suikast anlamı ne? Suikast ne demek?

SUİKAST NE DEMEK?

Suikast:

(su'ikast), Arapça su? + ?a?d Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1. isim Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma:

"Bir nefes alayım derken iğrenç bir suikasta uğradım." - Sait Faik Abasıyanık Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2. isim Bir devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan kurarak öldürme.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mahmut Özer Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Deniz Akkaya
Spor Ezgi Mola Şenol Güneş Aykut Kocaman Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Suikast ne demek? Suikast anlamı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 09:59:01. #1.11#