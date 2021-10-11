Suikast ne demek? Suikast anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Suikast kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Suikast anlamı ne? Suikast ne demek?

SUİKAST NE DEMEK?

Suikast: (su'ikast), Arapça su? + ?a?d Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz. 1. isim Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma: "Bir nefes alayım derken iğrenç bir suikasta uğradım." - Sait Faik Abasıyanık Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. 2. isim Bir devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan kurarak öldürme.

Haberler.com - Gündem