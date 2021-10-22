SU KUYUSUNA DÜŞEN İNEK, VİNÇLE KURTARILDI - Haberler
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SU KUYUSUNA DÜŞEN İNEK, VİNÇLE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, ormanlık alandaki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vince bağlanan halatla kurtarıldı.

BOLU'da, ormanlık alandaki su kuyusuna düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından vince bağlanan halatla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Çamyayla köyünde meydana geldi. Sedat Karaduman köye yakın ormanlık alanda hayvanlarını otlattığı sırada ineğinin su kuyusuna düştüğünü fark etti. Kendi imkanlarıyla ineği su kuyusundan çıkaramayan Karaduman ve köylüler, durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, kuyuya düşen ineğe çıkarabilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla kuyunun çevresini genişleten itfaiye ekipleri, halatla bağladıkları ineği itfaiye aracının vinciyle çekerek kurtardı. Hafif yaralarının olduğu görülen inek veterinere götürüldü.

SU KUYUSUNA DÜŞEN İNEK, VİNÇLE KURTARILDI

SU KUYUSUNA DÜŞEN İNEK, VİNÇLE KURTARILDI

SU KUYUSUNA DÜŞEN İNEK, VİNÇLE KURTARILDI

SU KUYUSUNA DÜŞEN İNEK, VİNÇLE KURTARILDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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