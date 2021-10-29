Steam'de Eylül ayının en çok satan 20 oyunu açıklandı
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Steam, Eylül ayının en çok satan oyunlarının listesini yayınladı. Birkaç kategoride indirilen en popüler oyunlar arasında: ilk 20, oynaması ücretsiz, DLC, hikaye zenginliği, simülasyon ve ilk kez geliştirilen oyunlar.
Popüler dijital oyun mağazası Steam'de geçtiğimiz ayın en fazla satan oyunlarının listesi belli oldu. Steam'in listeyi rastgele sıralamasından ötürü hangi oyun kaç adet sattığı bilinmiyor. Ayrıca Steam'de oynaması ücretsiz popüler oyunların listesi de paylaşıldı.
OYNAMASI ÜCRETSİZ POPÜLER OYUNLAR
- Vampire: The Masquerade – Bloodhunt
- eFootball 2022
- Deathly Stillness
- Dagon: by H. P. Lovecraft
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EYLÜL'DE EN ÇOK SATAN RASTGELE SIRALANMIŞ 20 OYUN
- Final Fantasy IV
- Life is Strange: True Colors
- Eastward
- Tales of Arise
- Madness: Projekt Nexus
- Gas Station Simulator
- Melty Blood: Type Lumına
- Minecraft Dungeon
- New World
- Medieval Dynasty
- Timberborn
- NBA 2K22
- World War Z: Aftermath
- Patfinder: Wrath of the Righteous
- Train Simulator 2022
- Potion Craft: Alchemist Simulator
- Cookie Clicker
- Deathloop
- A Total War Saga: TROY
- Hot Wheels Unleashed
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