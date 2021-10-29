Steam'de Eylül ayının en çok satan 20 oyunu açıklandı

Popüler dijital oyun mağazası Steam'de geçtiğimiz ayın en fazla satan oyunlarının listesi belli oldu. Steam'in listeyi rastgele sıralamasından ötürü hangi oyun kaç adet sattığı bilinmiyor. Ayrıca Steam'de oynaması ücretsiz popüler oyunların listesi de paylaşıldı.

OYNAMASI ÜCRETSİZ POPÜLER OYUNLAR

Vampire: The Masquerade – Bloodhunt

eFootball 2022

Deathly Stillness

Dagon: by H. P. Lovecraft

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EYLÜL'DE EN ÇOK SATAN RASTGELE SIRALANMIŞ 20 OYUN

Final Fantasy IV

Life is Strange: True Colors

Eastward

Tales of Arise

Madness: Projekt Nexus

Gas Station Simulator

Melty Blood: Type Lumına

Minecraft Dungeon

New World

Medieval Dynasty

Timberborn

NBA 2K22

World War Z: Aftermath

Patfinder: Wrath of the Righteous

Train Simulator 2022

Potion Craft: Alchemist Simulator

Cookie Clicker

Deathloop

A Total War Saga: TROY

Hot Wheels Unleashed

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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