SSB Başkanı Demir: 'Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz' - Haberler
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SSB Başkanı Demir: "Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, "Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, sosyal medya hesabı üzerinden ASELSAN tarafından geliştirilen Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin Tsk'ya yeni teslimatlarının sürdüğüne dair paylaşımda bulundu. Başkan Demir, söz konusu paylaşımında, "Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. 35 mm Hava Savunma Sistemi Modernizasyonu ve Parçacıklı Mühimmat Projemiz kapsamında ürettiğimiz Ateş İdare Cihazı ve Modernize Çekili Top sistemlerinin TSK'ya yeni teslimatlarını sürdürdük" ifadelerini kullandı.

(Utku Şimşek/İHA)

SSB Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz

SSB Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz

SSB Başkanı Demir: Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz

SSB Başkanı Demir:
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Haber: SSB Başkanı Demir: 'Katmanlı hava savunma sistemimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz' - Haberler
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