Squid Game neden popüler oldu? | "Hareket etme yoksa…"

Netflix'in yeni hit dizisi "Squid Game"i çoktan duymuşssunuzdur. Güney Kore dizisi, Netflix'in en çok izlenen orijinal yapım içeriği oldu ve en başarılı dizisi olma yolunda ilerliyor. Ancak popülaritesi Güney Kore'de Netflix için milyonlarca dolarlık bir cezaya da yol açabilir. Bu arada, uzmanlar dizinin gençleri ve çocukları olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri