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Squid Game neden popüler oldu? | "Hareket etme yoksa…"

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Netflix'in yeni hit dizisi "Squid Game"i çoktan duymuşssunuzdur.

Netflix'in yeni hit dizisi "Squid Game"i çoktan duymuşssunuzdur. Güney Kore dizisi, Netflix'in en çok izlenen orijinal yapım içeriği oldu ve en başarılı dizisi olma yolunda ilerliyor. Ancak popülaritesi Güney Kore'de Netflix için milyonlarca dolarlık bir cezaya da yol açabilir. Bu arada, uzmanlar dizinin gençleri ve çocukları olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıyor.

Squid Game neden popüler oldu? |
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