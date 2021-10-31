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Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı

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Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı Genç kızın mezarını ziyaret eden annesi ve arkadaşları gözyaşı döktü Uzun süren kanser tedavisinin ardından geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden FB TV spor spikeri Dilay Kemer, Antalya'da mezarı başında anıldı.

Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Genç kızın mezarını ziyaret eden annesi ve arkadaşları gözyaşı döktü

ANTALYA - Uzun süren kanser tedavisinin ardından geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden FB TV spor spikeri Dilay Kemer, Antalya'da mezarı başında anıldı. Kemer'in mezarını ziyaret eden annesi ve arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Spor spikeri Antalyalı Dilay Kemer (32), uzun süredir tedavi gördüğü kansere geçen yıl yenik düşmüştü. Kemer'in cenazesi Konyaaltı İlçesi'nde bulunan Uncalı Kent Mezarlığına defnedilmişti. Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Kemer'in annesi Serap Sevin Kemer ve arkadaşları genç kızın mezarını ziyaret etti. Anne Sevin Kemer, kızının mezarında bulunan çiçekleri okşayarak sık sık gözyaşı döktü. Arkadaşları ise mezarı güller ile donattı.

Anne Sevin Kemer'in zaman zaman söylediği, "Canım benim bak kimler geldi. Çok güzel annem. Arkadaşları güller getirmiş. Birazdan gökkuşağı çıkacak. Sen çok seversin" sözleri duygusal anlar yaşattı.

Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Spor spikeri Dilay Kemer ölüm yıl dönümünde unutulmadı

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün - Son Dakika Haberleri
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