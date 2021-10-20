Songül Karlı kimdir? Songül Karlı kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Songül Karlı hayatı ve biyografisi!
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Songül Karlı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Songül Karlı hakkında merak edilenler. Songül Karlı kimdir? Songül Karlı kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Songül Karlı hayatı ve biyografisi!
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Songül Karlı merak konusu oldu. İşte Songül Karlı hakkında merak edilen Songül Karlı kimdir? Songül Karlı kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Songül Karlı hayatı ve biyografisi!gibi konuların detayları…
Songül Karlı 15 Eylül 1973, İstanbul doğumlu Türk Halk Müziği şarkıcısı ve sunucudur.
1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına girdi. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.
Günümüzde müzik yaşamına ara veren sanatçı, doksanlarda başladığı televizyon kariyerinde, kısa bir süre de olsa dizilerde oyunculuk deneyimi yaşadı. 2007 yılında Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Songül Karlı İle Cumartesi programını sunduktan sonra, 2008 yılında FOX'ta başlayan ve 2013 yılında sona eren evlendirme programı Su Gibi'yi sanatçı Uğur Arslan ile birlikte sunmuştur. 2016 yılında TV 8'de Songül Karlı ile Evlilik Yolunda adlı programı sundu.
2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.
1973 yılında dünyaya gelen sanatçı 47 yaşındadır.
İki kez evlilik yapan Songül Karlı'nın ilk eşi Baykal Gümüş'tür. Bu evlilikten Efe Furkan Gümüş adında bir oğlu var.
2008 yılında boşandığı Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı Su Gibi ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlenmişti.
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- Derman Sendedir
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- Hamsi Gözlüm
- Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7
- İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV
- Su Gibi (2008) FOX TV
- Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk
- Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV
- Oyuncu olarak yer aldığı diziler
- Paşa Baba Konağı (2000) TGRT
- Reyting Hamdi (2002) ATV
- Türkü Filmi (2004) Kanal 7
- Yasemince (2010) FOX TV