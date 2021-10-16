Son Yaz yeni bölüm ne zaman? Son Yaz 26. bölüm bugün var mı? Son Yaz final bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Yaz yeni bölüm ne zaman? Son Yaz 26. bölüm bugün var mı? Son Yaz final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Son Yaz yeni bölüm ne zaman? Son Yaz 26. bölüm bugün var mı? Son Yaz final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Son Yaz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Son Yaz dizisi izlemek isteyen izleyiciler Son Yaz yeni bölüm ne zaman, Son Yaz 26. bölüm bugün var mı, Son Yaz son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Son Yaz bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Son Yaz dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Son Yaz yeni bölüm ne zaman, Son Yaz bölüm bugün mü, Son Yaz yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Sare'nin peşlerinde olduğundan şüphelenir ve hemen bir plan yapar ancak Sare'nin de başka bir planı vardır. Sare ve Selim arasında büyük bir oyun döner. Akgün ise tüm bu oyunların içinde kendi yolunu çizmeye çalışacaktır fakat Akgün'ün bilmediği bir şey vardır. Selim, Akgün ve çocukları için kendini feda etmeye hazırdır.

Cihan Sancaktar ise Yağmur'a ulaşmak için Naz ve Soner'i kullanır. Bu durum Akgün'ün kıskançlık krizine girmesine sebep olur. Yağmur ve Akgün arasındaki gerilim artar. Herkes tekrar dağılmak üzereyken onları bir araya getiren Altay olacaktır. Altay'ın girdiği geri dönülemez yol, acı bir şekilde de olsa birbirlerini korumak zorunda olduklarını onlara hatırlatır.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayat ağır bir sınavdır. Selim, yaşadığı onca şeyden sonra kendisiyle ve geçmişiyle büyük bir yüzleşmeye girer. Bu yüzleşme Selim'i, kendisini sorgulamaya götürür. Çocukları için her şeye yeniden başlama kararı alır ancak Selim'in sınavı henüz bitmemiştir.

Akgün ve Yağmur ise içlerinde biriktirdikleri öfke ve tutkuyla sınav verirler. Öfke mi yoksa tutku mu kazanacaktır?

Son Yaz finali, gittiği yoldan emin olan ve bu yolda attığı adımların sonucundan korkmayanların finalidir.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Okan Bayülgen Müge Anlı
Spor Lewis Hamilton Hava Durumu Burak Elmas
Tüm Haberler Meral Akşener Namaz Vakitleri Hava Durumu Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Yaz yeni bölüm ne zaman? Son Yaz 26. bölüm bugün var mı? Son Yaz final bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 18:22:26. #1.13#