Son Yaz yeni bölüm ne zaman? Son Yaz 26. bölüm bugün var mı? Son Yaz final bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SON YAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Selim, Sare'nin peşlerinde olduğundan şüphelenir ve hemen bir plan yapar ancak Sare'nin de başka bir planı vardır. Sare ve Selim arasında büyük bir oyun döner. Akgün ise tüm bu oyunların içinde kendi yolunu çizmeye çalışacaktır fakat Akgün'ün bilmediği bir şey vardır. Selim, Akgün ve çocukları için kendini feda etmeye hazırdır.

Cihan Sancaktar ise Yağmur'a ulaşmak için Naz ve Soner'i kullanır. Bu durum Akgün'ün kıskançlık krizine girmesine sebep olur. Yağmur ve Akgün arasındaki gerilim artar. Herkes tekrar dağılmak üzereyken onları bir araya getiren Altay olacaktır. Altay'ın girdiği geri dönülemez yol, acı bir şekilde de olsa birbirlerini korumak zorunda olduklarını onlara hatırlatır.

SON YAZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hayat ağır bir sınavdır. Selim, yaşadığı onca şeyden sonra kendisiyle ve geçmişiyle büyük bir yüzleşmeye girer. Bu yüzleşme Selim'i, kendisini sorgulamaya götürür. Çocukları için her şeye yeniden başlama kararı alır ancak Selim'in sınavı henüz bitmemiştir.

Akgün ve Yağmur ise içlerinde biriktirdikleri öfke ve tutkuyla sınav verirler. Öfke mi yoksa tutku mu kazanacaktır?

Son Yaz finali, gittiği yoldan emin olan ve bu yolda attığı adımların sonucundan korkmayanların finalidir.

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