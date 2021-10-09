Son Yaz kanal mı değiştiriyor? Son Yaz Star TV'ye mi geçecek? Son Yaz bitiyor mu, final mi yapacak, neden bitiyor? - Haberler
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Son Yaz kanal mı değiştiriyor? Son Yaz Star TV'ye mi geçecek? Son Yaz bitiyor mu, final mi yapacak, neden bitiyor?

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Son Yaz kanal mı değiştiriyor? Son Yaz Star TV'ye mi geçecek? Son Yaz bitiyor mu, final mi yapacak, neden bitiyor?

Fox TV'nin beğenilen dizisi Son Yaz 2 bölüm sonra final yapacak. Fakat bazı kaynaklara göre dizinin yapımcılarının yeni kanal aradığı belirtildi. Bunun ardından Son Yaz kanal mı değiştiriyor? Son Yaz Star TV'ye mi geçecek? Son Yaz bitiyor mu, final mi yapacak, neden bitiyor? merak edildi. İşte bilgiler...

Son Yaz final mi yapacak? Son Yaz başka bir kanala mı geçecek? Son Yaz hangi kanalda yayınlanacak? Son Yaz niye final yapıyor?

Son Yaz her hafta Cumartesi günü saat 20:00'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

Önceki sezon İzmir'de çekilen, bu sezon Rize sahneleriyle ile sezona başlayıp sonrasında İstanbul'a taşınan dizinin biteceği ifade edildi.

Son Yaz'dan çıkan oyuncuların yerine gelen isimler gelse de beklenilen reyting rakamlarına ulaşamadığı için dizi ekibine final kararının iletildiği ifade edildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

FOX Tv'de yayınlanan, başrollerini Ali Atay, Alperen Duymaz, Birce Akalay ve Hafsanur Sancaktutan'ın oynadığı Son Yaz hakkında final iddiası geldi. Dizi 2 bölüm sonra final yapacağı duyuruldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Bunun ardından bazı kaynaklara göre dizinin yapımcılarının yeni kanal arayışına girdiğini belirtti. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlara göre dizinin Star TV'ye geçebileceği konuşuluyor. Fakat henüz bu konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Fox TV'nin resmi Twitter hesabına göre dizi 2 bölüm sonra final yapacak.

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Haber: Son Yaz kanal mı değiştiriyor? Son Yaz Star TV'ye mi geçecek? Son Yaz bitiyor mu, final mi yapacak, neden bitiyor? - Haberler
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