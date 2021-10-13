Son dakika! Yalova'da uyuşturucu ele geçirilen aracın sürücüsü gözaltına alındı
AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Yalova'nın Altınova ilçesinde uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı.
YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde uyuşturucu bulunan aracın sürücüsü gözaltına alındı.
Kaytazdere beldesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, davranışlarından şüphelenilmesi üzerine E.K'nin kullandığı otomobili durdurdu.
Araçta arama yapan ekipler, 605 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Sıtkı Yıldız - Son Dakika Haberleri