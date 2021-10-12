Son dakika... Yakıtı biten otomobillerini iten arkadaşlara TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Son dakika... Yakıtı biten otomobillerini iten arkadaşlara TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Haberler | Güncel
Son dakika... Yakıtı biten otomobillerini iten arkadaşlara TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre KONYA'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten otomobillerini iten iki arkadaşa TIR çarptı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde yakıtı biten otomobillerini iten iki arkadaşa TIR çarptı. Kazada, arkadaşlardan Gökçe Kaya (36) öldü, Mert Kocabaş (30) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Konya- Adana karayolu Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi kavşağında meydana geldi. Yakıtı biten 51 DP 206 plakalı otomobillerini itip kavşakta döndüren Gökçe Kaya ve Mert Koçabaş'a, Mehmet B. (52) yönetimindeki 33 BSA 78 plakalı TIR çarptı. Kaya ve Kocabaş kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet B. ise aracıyla yoluna devam etti. İki arkadaş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kocabaş'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.TIR şoförü Mehmet B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kazaya karıştığını ve olay yerine 20 kilometre yakınındaki bir dinlenme tesisinde olduğunu belirtti. Adrese giden jandarma ekipleri, Mehmet B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


Son dakika... Yakıtı biten otomobillerini iten arkadaşlara TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika... Yakıtı biten otomobillerini iten arkadaşlara TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika... Yakıtı biten otomobillerini iten arkadaşlara TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika... Yakıtı biten otomobillerini iten arkadaşlara TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Atilla Atmaca - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika... Yakıtı biten otomobillerini iten arkadaşlara TIR çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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