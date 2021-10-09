Son Dakika: Türkiye'de 9 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 206 kişi vefat etti, 28 bin 645 yeni vaka tespit edildi
Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 9 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 28 bin 645 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 188'den 206'ya yükseldi. İyileşen hasta sayısı 24 bin 217 olurken toplam 348 bin 856 test yapıldı. Bakan Koca, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay!" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 9 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 645 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 206 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 24 bin 217 hasta taburcu olurken bugün 348 bin 856 test yapıldı.
Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Gençler, bize salgından çıkış yolunu gösterin! Yeni vakalarda en yüksek oranı sizler oluşturuyorsunuz. Hastalığı fark etmeden bulaştırmanız çok kolay! Covid'siz günlerin özlemini en çok duyansa sizlersiniz. Aşınızla, günlük hayatınızla bize örnek olsanız… Şu tablo çook değişir!" dedi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 87.75 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 74.36 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 112 milyon 225 bin 352'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 467 bin 941 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 46 milyon 156 bin 214 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 730 bin 752 kişiye aşı yapıldı.
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 201 de yeni vaka tespit edilmişti.