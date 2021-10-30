Son Dakika: Türkiye'de 30 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 203 kişi vefat etti, 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 30 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 23 bin 96 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 203 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 28 bin 632 hasta taburcu olurken bugün 344 bin 163 test yapıldı.

"ÖNLENMESİ MÜMKÜN ÖLÜMLER ÖNLENMELİ"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "30 Ekim 2020 İzmir depremi hepimizi sarsmıştı. Depremde 117 insanımız can verdi. Bir anda yıkımlara yol açan bir afet! Kayıpları; hastalığa bağlı, süreci bilinen ölümlerle elbette bir tutulamaz. Ama unutmayın: Sadece bugünkü vefat sayımız 203. Önlenmesi mümkün ölümler önlenmeli." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 78,32 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 89,21 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 78,32 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 116 milyon 210 bin 213'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 48 MİLYON 614 BİN 256 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 55 milyon 375 bin 923 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 48 milyon 614 bin 256 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 11 milyon 126 bin 771 kişiye aşı yapıldı.

BAKAN KOCA "ÇOK YAKINDA VAKA SAYILARI DÜŞECEK" DEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Ekim'deki Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamasında "Aşı sayesinde günlük vaka sayılarının kontrol edilemez şekilde artışı engellendi. Çok yakında günlük vaka sayılarının düştüğünü de göreceğimizi değerlendirdik. Bunu başarmanın yolu ise vakti gelen hatırlatma dozlarının yapılması ve topluca yüksek oranda aşılı olmaktır." dedi.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 24 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 209 kişi hayatını kaybederken 24 bin 409 da yeni vaka tespit edilmişti.

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