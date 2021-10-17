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Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Sağlık
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları hedeflenen 20 bin seviyesine yaklaştı. 17 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 114 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 212'den 186'ya düştü. İyileşen hasta sayısı 24 bin 403 olurken toplam 341 bin 426 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 17 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 186 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 24 bin 403 hasta taburcu olurken bugün 341 bin 426 test yapıldı.

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum: Yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin!" dedi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,38 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 76,21 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 971 bin 512'ye yükseldi.

Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 858 bin 848 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 47 milyon 303 bin 190 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 857 bin 836 kişiye aşı yapıldı.

Koronavirüs tablosuna göre; vaka sayıları, uzun bir aradan sonra 20 bin olarak belirlenen seviyeye çok yaklaştı.

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 212 kişi hayatını kaybederken 28 bin 537 de yeni vaka tespit edilmişti.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
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Haber: Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 186 kişi vefat etti, 24 bin 114 yeni vaka tespit edildi - Haberler
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