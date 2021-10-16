Son Dakika: Türkiye'de 16 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 212 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan25 bin 611 hasta taburcu olurken bugün 357 bin 167 test yapıldı.

"ÜNİVERSİTELİLER ARASINDA AŞI ORANI ÇOK DÜŞÜK"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Yeni vakalar içinde gençlerin oranı artış gösteriyor. Umulanın aksine, üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim ortamı için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı. Toplum, bütün gençlerinin aşı olarak mücadeleye katılmalarını bekliyor." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 76,09 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 88,34 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 76,09 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 113 milyon 862 bin 236'ya yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 47 MİLYON 226 BİN 488 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 54 milyon 833 bin 779 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 47 milyon 226 bin 488 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 10 milyon 853 bin 986 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 31 BİNE YAKLAŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 181 kişi hayatını kaybederken 30 bin 694 de yeni vaka tespit edilmişti.

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