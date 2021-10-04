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Son dakika: Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı

Son dakika haberine göre Siirt'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi kavşağında meydana geldi. Abbas Kaya yönetimindeki 56 AC 114 plakalı minibüs ile Vedat Aykal'ın kullandığı 06 BD 0113 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 9 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis, UMKE ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Son dakika: Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı

Son dakika: Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı

Son dakika: Siirt'te trafik kazası: 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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