Son dakika! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı; o anlar kamerada - Haberler
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Son dakika! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı; o anlar kamerada

Son dakika haberler... BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde, seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı. Kullanılmaz hale gelen otomobilin yandığı anlar ise diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğleden sonra İzmir- İstanbul otoyolu Savaştepe gişeleri yakınında meydana geldi. Ömer Cihan (60) yönetimindeki 54 AAU 678 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü otomobilini yol kenarına çekerek, itfaiyeye haber verdi. Otomobilin yandığı anlar ise diğer araç sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi.Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.


- Balıkesir
Son dakika! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı; o anlar kamerada

Son dakika! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı; o anlar kamerada

Son dakika! Seyir halindeki otomobil alev alev yandı; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı / Alper Çobanoğlu - Son Dakika Haberleri
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