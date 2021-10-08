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Son Dakika | Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Son Dakika | Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü üyeleri tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin(24) cenazesine katılan sözlüsü Fatma Duman, yeğeninin adlarını vermiş olduğu dinozor oyuncuklarını elinden bir an bile bırakmadı.

FIRAT, MALATYA (İHA) - Suriye Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü üyeleri tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Samsunlu Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin(24) cenazesine katılan sözlüsü Fatma Duman, yeğeninin adlarını vermiş olduğu dinozor oyuncuklarını elinden bir an bile bırakmadı.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde terör örgütü üyeleri tarafından yapılan hain saldırı sonucu şehit olan Samsunlu Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin naaşı dün Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a getirilmişti. Şehit Tayfun Özköse'nin Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'ndeki baba ocağından ilk olarak helallik alındı.

Alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi Çırakman Camisine getirildi. Burada anne Saniye, baba Musa, şehidin kardeşleri Tuğba ve Arda Özköse güçlükle ayakta durabilirken, şehidin 2 ay sonra nişanlanacağı sözlüsü Fatma Duman, gözyaşlarına hakim olamadı, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Şehidin sözlüsü Fatma Duman, şehit Tayfun Özköse'nin yeğenine gönderdiği 2 dinozor oyuncağı bir an bile elinden bırakmadı.

Şehidin cenazesi Çırakman Camisinde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Şehidin sözlüsü ve 2 ay sonra nişan yapmayı planlayan Fatma Duman, elinde tutuğu oyuncakları, şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin mezarının yanına bıraktı.

Şehit Tayfun Özköse'nin cenazesine ayrıca Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, askeri ve mülki erkan ile şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

Son Dakika | Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı

Son Dakika | Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı

Son Dakika | Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı

Son Dakika | Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı

Son Dakika | Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı

Son Dakika | Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı

Son Dakika | Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı

Son Dakika | Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı

Son Dakika | Samsunlu şehit 2 ay sonra nişanlanacaktı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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