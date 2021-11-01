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Son dakika: Rize'de trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika: Rize'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika haberler... Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

RİZE (İHA) - Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesinden Handağı Köyü'ne gitmekte olan Ahmet Dervişoğlu idaresindeki 14 KN 134 plakalı araç, Irmak Köyü Kaynaklı Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Ahmet Dervişoğlu (62) olay yerinde hayatını kaybetti.

Irmak Köyü Muhtarı Mustafa Çatan, kazanın meydana geldiği yerde, bariyer yapılması için daha önceden talepleri olduğunu ancak yapılmadığını ifade etti. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE

Son dakika: Rize'de trafik kazası: 1 ölü

Son dakika: Rize'de trafik kazası: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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