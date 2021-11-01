Son dakika: Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu, telefonunda savaş oyunu açıktı - Haberler
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Son dakika: Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu, telefonunda savaş oyunu açıktı

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Haberler | Güncel
Son dakika: Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu, telefonunda savaş oyunu açıktı

Son dakika habere göre İZMİR'in Kiraz ilçesinde, çiftçilikle uğraşan Erdem Kaynak (37), evinin önündeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu.

İZMİR (DHA) - İZMİR'in Kiraz ilçesinde, çiftçilikle uğraşan Erdem Kaynak (37), evinin önündeki otomobilinde başından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Kaynak'ın cesedinin yanında bulunan telefonunda ise internette oynanan 'Pubg' adlı savaş oyunun açık olduğu öğrenildi.

Çömlekçi Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan ve bekar olduğu öğrenilen Erdem Kaynak, birlikte yaşadığı annesi Saniye Kaynak tarafından, dün saat 23.00 sıralarında evlerinin önünde park halindeki otomobilinde kanlar içinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaynak'ın başından tabancayla vurularak öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri, olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu konusunda çalışmalarını sürdürürken, suç aleti tabanca ise araçta bulunamadı.  Kaynak'ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan, Kaynak'ın cesedinin yanında  bulunan telefonunda internette online oynanan 'Pubg' adlı sanal savaş oyunun açık olduğu öğrenildi.


- İzmir
Son dakika: Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu, telefonunda savaş oyunu açıktı

Son dakika: Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu, telefonunda savaş oyunu açıktı

Son dakika: Otomobilde tabancayla vurulmuş olarak ölü bulundu, telefonunda savaş oyunu açıktı

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Son Dakika Haberleri
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