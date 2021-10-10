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Son dakika: Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Kahta (adıyaman) - Haberler | Güncel
Son dakika: Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi, arkasındaki kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ali Erdoğan yönetimindeki 38 ADK 101 plakalı otomobil, Ahmet Aslan'ın (22) kullandığı 02 HV 213 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yola savrulan sürücü ile arkasındaki Hacı Aslan (52) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Aslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Aslan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, Hacı Aslan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Son dakika: Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: Otomobil, motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Kahta (adıyaman) - Son Dakika Haberleri
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