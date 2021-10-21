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Son Dakika | Maden işçisinin öldüğü, ruhsatsız ocağın sahibi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Maden işçisinin öldüğü, ruhsatsız ocağın sahibi tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, maden işçisi Erdal Aşkar'ın (51) göçükte hayatını kaybettiği, ruhsatsız işletilen ocağın sahibi M.A. tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, maden işçisi Erdal Aşkar'ın (51) göçükte hayatını kaybettiği, ruhsatsız işletilen ocağın sahibi M.A. tutuklandı.

Kilimli'nin Güntepe mevkisinde, pazartesi günü, ruhsatının iptal edilmesine rağmen çalıştırılan maden ocağında göçük meydana gelince işçilerden Erdal Aşkar, yıkıntı altında kaldı. Aşkar'ın cansız bedeni, 11 saat süren çalışmanın ardından ocaktan çıkarıldı. Evli ve 3 çocuk babası Aşkar'ın cenazesi, Kırat Mahallesi'nde toprağa verildi.

OĞULLARI ADLİ KONTROLLE SERBEST

Ruhsatsız maden ocağının sahibi M.A. ile oğulları E.A. ve H.A., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.A. ve H.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son Dakika | Maden işçisinin öldüğü, ruhsatsız ocağın sahibi tutuklandı

Son Dakika | Maden işçisinin öldüğü, ruhsatsız ocağın sahibi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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