Son dakika: Konya'daki yangında 30 ton saman yandı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında 30 ton saman yandı.
KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde çıkan yangında 30 ton saman yandı.
Ortakaraören Mahallesi'nde Celal Sayın'a ait samanlıkta, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Samanlıkta bulunan traktör itfaiye ekipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarılırken, 30 ton saman yanarak kullanılmaz hale geldi.
AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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