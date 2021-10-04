Son dakika! Kazada ölen polis memuru ve babası son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA (İHA) - Malatya'da 5 kişinin öldüğü trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru ve babası kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün, Kale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 44 LF 651 plakalı Chevrolet marka araç karşı şeride geçerek, 01 YV 976 plakalı Fiat marka otomobil ile 07 E 6129 plakalı Opel marka hafif ticari araca çarpmıştı. Feci kazada, Diyarbakır'da görevli polis memuru Abdusselam Ekici (26), babası Şerif Ekici (50) ile birlikte 5 kişi hayatını kaybetmişti. Kazada ölen polis memuru Ekici ve babası için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, emniyet personeli, çok sayıda vatandaş katıldı. Polis memuru Abdusselam Ekici'nin eşi Kübra Ekici, cenazeye sağlık ekiplerinin gözetiminde sedye ile katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından polis memuru ve babası toprağa verildi. - MALATYA