KAZA YAPTIKLARI ARAÇLARINDAN GEYİK ÇIKAN 2 AVCIYA CEZA YAĞACAK - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAZA YAPTIKLARI ARAÇLARINDAN GEYİK ÇIKAN 2 AVCIYA CEZA YAĞACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan, bagajında avlanması izne tabi olan kızıl geyik çıkan kamyonetteki iki avcının, avcılık belgesi bulunduğu fakat av için izin almadıkları belirlendi.

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan, bagajında avlanması izne tabi olan kızıl geyik çıkan kamyonetteki iki avcının, avcılık belgesi bulunduğu fakat av için izin almadıkları belirlendi. İki avcıya Kara Avcılığı Kanunu gereği bin 730 lira ile 8 bin 692 lira arası idari yaptırım cezası ve 35'er bin lira tazminat cezası kesileceği ifade edildi.

Kaza, cumartesi günü, Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli mevkisinde meydana geldi. İ.Ç.'nin kullandığı 06 DYF 05 plakalı kamyonet, Nihat Öz yönetimindeki 34 CCJ 502 plakalı, dorsesi olmayan TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın üzerine çıkan kamyonet, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralanan avcılar İ.Ç. ve Ö.T.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye götürdü.

Bu sırada aracın bagajında, kızıl geyik olduğunu gören jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Gelen görevliler, kamyonette, av sırasında kullanıldığı tahmin edilen çok sayıda mermiye ve erkek kızıl geyiğe el koydu. Olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

YOL KENARINDA TESADÜFEN GÖRMÜŞLER

Yaralanan avcılar İ.Ç. ve Ö.T., tedavilerinin ardından jandarmaya ifade verdi. İki avcının ifadelerinde, bagajda çıkan geyiği kendilerinin vurmadığını, yol kenarında avlanmış ve cansız bir halde tesadüfen görüp araca aldıklarını söyledikleri kaydedildi.

KARA AVCILIĞI KANUNU'NDAN CEZA YAĞDI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün başlattığı soruşturma kapsamında avcılar İ.Ç. ve Ö.T.?ye idari ve tazminat cezası verilecek. İki avcının, avcılık belgesi bulunduğu fakat av için izin almadıkları belirtildi. Her iki avcıya Kara Avcılığı Kanunu gereği avlanması izne tabi bulunan kızıl geyiği izinsiz avladıkları gerekçesiyle bin 730 lira ile 8 bin 692 lira arası idari yaptırım cezası ve 35'er bin lira tazminat cezası kesileceği bildirildi.

KAZA YAPTIKLARI ARAÇLARINDAN GEYİK ÇIKAN 2 AVCIYA CEZA YAĞACAK

KAZA YAPTIKLARI ARAÇLARINDAN GEYİK ÇIKAN 2 AVCIYA CEZA YAĞACAK

KAZA YAPTIKLARI ARAÇLARINDAN GEYİK ÇIKAN 2 AVCIYA CEZA YAĞACAK

KAZA YAPTIKLARI ARAÇLARINDAN GEYİK ÇIKAN 2 AVCIYA CEZA YAĞACAK

KAZA YAPTIKLARI ARAÇLARINDAN GEYİK ÇIKAN 2 AVCIYA CEZA YAĞACAK

KAZA YAPTIKLARI ARAÇLARINDAN GEYİK ÇIKAN 2 AVCIYA CEZA YAĞACAK

KAZA YAPTIKLARI ARAÇLARINDAN GEYİK ÇIKAN 2 AVCIYA CEZA YAĞACAK
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

BEŞİKTAŞ'TA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Gülşen Tarkan Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Mesut Özil Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Tamer Karadağlı Güzel Sözler Şans Oyunları Stefan Kuntz Abdullah Avcı Emine Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KAZA YAPTIKLARI ARAÇLARINDAN GEYİK ÇIKAN 2 AVCIYA CEZA YAĞACAK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.10.2021 13:14:42. #1.12#