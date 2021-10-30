Son dakika haber... Provokatif paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 8 Suriyeli gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber... Provokatif paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 8 Suriyeli gözaltına alındı

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: İzmir'de, bir sokak röportajı üzerine sosyal medyada provokatif paylaşım yaptıkları iddiasıyla 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İZMİR (AA) - İzmir'de, bir sokak röportajı üzerine sosyal medyada provokatif paylaşım yaptıkları iddiasıyla 8 Suriye uyruklu gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sokak röportajında yer alan "Ben muz yiyemiyorum, siz kilolarca muz alıyorsunuz" söylemi sonrası 8 Suriyelinin sosyal medyadan provokatif paylaşımda bulundukları belirlendi.

Ekipler, 29 Ekim'de 1'i yaşı küçük olmak üzere 8 kişiyi yakaladı. Yaşı küçük şüpheli, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından "kamu düzeni ve güvenliğini tehdit eden yabancı şahıslar" kapsamında sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Son dakika haber... Provokatif paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 8 Suriyeli gözaltına alındı

Son dakika haber... Provokatif paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 8 Suriyeli gözaltına alındı

Son dakika haber... Provokatif paylaşım yaptıkları suçlamasıyla 8 Suriyeli gözaltına alındı

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri
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