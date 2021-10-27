Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı - Haberler
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Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son dakika haberine göre Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 14.30 sıralarında Döşemealtı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Tunç (71) yönetimindeki 07 LMP 55 plakalı otomobil ile F.K.'nin (20) kullandığı 07 MMU 25 plakalı araç, kavşağa geldiği sırada çarpıştı. Çarpmanın ektisiyle iki araç refüje çıkarken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri araç içerisinde sıkışan Ali Tunç'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan diğer sürücü F.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Ali Tunç'un cenazesi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılıp, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, iki aracın kavşakta çarpıştıktan sonra refüje savrulmaları yer aldı. - ANTALYA

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

Son Dakika | İki aracın hurdaya döndüğü kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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