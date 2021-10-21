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Son dakika haberleri... Yılanın yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Yılanın yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele kamerada Konya'da gölette yılanın ayağından yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele ilginç görüntüler oluşturdu.

KONYA (İHA) - Yılanın yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele kamerada

KONYA - Konya'da gölette yılanın ayağından yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele ilginç görüntüler oluşturdu.

Sportif amatör avcılarının gözde yerlerinden birisi olan Seydişehir ilçesindeki Taraşçı Göletinde bir yılanın yakaladığı kurbağa ile imtihanı ilgi çekici görüntüler oluşturdu. Cep telefonuyla kaydedilen o anlarda, yılanın ayağından yakaladığı kurbağayı kıyıya çekebilmek için verdiği mücadele yer alırken, kurbağanın da yılana av olmaktan kurtulabilmek için suyun içine doğru yaptığı hamlelerle verdiği uğraş dikkat çekiyor. Görüntüyü cep telefonuyla kaydeden Beyşehirli amatör sportif olta avcısının o anları anlatması da dikkat çekiyor.

Son dakika haberleri... Yılanın yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele kamerada

Son dakika haberleri... Yılanın yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele kamerada

Son dakika haberleri... Yılanın yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele kamerada

Son dakika haberleri... Yılanın yakaladığı kurbağayı kıyıya getirmek için verdiği mücadele kamerada
İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses - Son Dakika Haberleri
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