Son dakika haberleri... Torbacılara operasyon: 1 tutuklama

MALATYA (İHA) - Malatya'da torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şok operasyonda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Yakalanan bir şahıs sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik şok operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmada, 6 bin 50 adet Yeşil Reçeteye tabi hap, 130 gr Esrar, 1,72 gr Sentetik kannabinoid, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 33 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili bir şahıs yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - MALATYA

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