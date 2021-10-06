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Son dakika haberleri: Ticari araçla çarpışan otomobilin 88 yaşındaki sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Ticari araçla çarpışan otomobilin 88 yaşındaki sürücüsü öldü

Son dakika haberine göre TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Muazzez Erdeğirmenci (88) yaşamını yitirdi.

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü Muazzez Erdeğirmenci (88) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Siteler mevkisinde meydana geldi. Kavşaktan yola çıkan Muazzez Erdeğirmenci yönetimindeki 59 VE 680 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. yönetimindeki 59 AEG 1637 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muazzez Erdeğirmenci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.Kazayı yara almadan atlatan hafif ticari aracın sürücüsü M.Y., jandarma tarafından ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındı.


- Tekirdağ
Son dakika haberleri: Ticari araçla çarpışan otomobilin 88 yaşındaki sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar - Son Dakika Haberleri
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