Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü - Haberler
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Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü Yalova'da akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 36 yaşındaki adam, uyuyan 12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

YALOVA (İHA) - Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü

YALOVA - Yalova'da akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen 36 yaşındaki adam, uyuyan 12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi Kurtulmuş Caddesi'nde dedesinin evinde yaşayan Erdem Sami ve Deniz Şençiçek kardeşler, akıl ve Ruh Sağlığı yerinde olmadığı ileri sürülen ve şizofren tanısı konulan amcaları Fuat Şençiçek ile aynı odada kalıyordu. Amca Şençiçek, 6'ncı sınıf öğrencisi yeğeni Erdem Sami'yi gece uyuduğu sırada kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Daha sonra ise kendisini bıçakladı. Sesleri duyan dede, uykusundan uyanarak odaya girdi. Torununu kanlar içinde gören dede, 112'yi aradı. 12 yaşındaki Erdem Sami hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hafif yaralanan Fuat Şençiçek ise özel bir hastanede tedavi olduktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. 36 yaşındaki amca Fuat Şençiçek, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

12 yaşındaki Erdem Sami Şençiçek'in dedesi yaşadığı olayı şu şekilde anlattı; "Sesi duyduk fırladık yataktan şoke olduk. Bir de baktık kanlar içerisindeler. Amcası hastaydı Ama birbirlerini çok severlerdi. Ne olduysa işte hiç bilinmeyen şekilde çocuğa saldırdı. Tedavi görmüştü. Sonra tedaviyi reddetmişti. Doktora gitmiyordu. Bir hap kullanıyordu onu da bıraktı. Ne kadar sureyle bıraktığını da bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü

Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü

Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü

Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü

Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü

Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü

Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü

Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü
İhlas Haber Ajansı / Mehmet Umut Gürcan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yalova'da dehşet...Şizofreni hastası amca uyuyan yeğenini bıçaklayıp öldürdü - Haberler
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