Son dakika haberleri! Sivas'ta trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Sivas'ta trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

AA / Muzaffer Akyüz - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Sivas'ta trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

E.K. (28) yönetimindeki 50 EZ 092 plakalı otomobil ile Ç.K. idaresindeki 58 FK 802 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Hafik ilçesi Durulmuş köyü yakınlarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan E.K'nin aracı şarampole devrildi.

Kazada E.K. ile araçta bulunan Y.K. (41) ağır yaralandı.

Yaralılar, kaldırıldıkları Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Muzaffer Akyüz - Son Dakika Haberleri
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