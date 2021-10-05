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Son dakika haberleri! Muhtar cinayeti sanığına, 10 ay sonra tahliye kararı

Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Muhtar cinayeti sanığına, 10 ay sonra tahliye kararı

Son dakika haberler: ÇORUM'un Uğurludağ ilçesine bağlı Büyükerikli köyünün muhtarı Nurettin Akay'ı (63), evinin avlusunda tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan akrabası Ünal Akay (75), hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'un Uğurludağ ilçesine bağlı Büyükerikli köyünün muhtarı Nurettin Akay'ı (63), evinin avlusunda tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan akrabası Ünal Akay (75), hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmasında " Muhtar, benim canım ciğerim olurdu. Neden öldüreyim? Suçsuz yere yatıyorum" diyen Ünal Akay, 'suç işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin delillerin olmayışı' gerekçesiyle 10 ay sonra tahliye edildi.

Olay, 31 Mayıs 2019'da Uğurludağ ilçesinin Büyükerikli köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Nurettin Akay, teravih namazından dönüşte evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle vuruldu. Akay, başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla muhtarın akrabası olan Ünal Akay ile eşi, 2 kızı ve damadı, 28 Aralık 2020'de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ünal Akay tutuklanırken, diğer aile fertleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Ünal Akay hakkında Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle, diğer aile fertleri hakkında ise 'delilleri gizleme' suçundan dava açıldı. Sanıklar, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, tarafların yakınları ve avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ünal Akay, "Nurettin Akay benim canım ciğerim olurdu. Kendisini neden öldüreyim, olayla ilgili bizden alınan tüfek ve tabancanın olayla ilgisi yoktur. Benim gözlerimde sağlık problemleri var, gözümün birisi görmüyor. Gözü görmeyen birisi cinayet işleyebilir mi? Ben öldürmedim ve bir yıldır suçsuz yere yatıyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

ATEŞ MESAFESİNE DİKKAT ÇEKTİ

Sanığın Avukatı Derya Öztekin de müvekkilinin gözünde katarakt ve ayağının sakat olduğunu, bu haliyle kimseye zarar veremeyeceğini belirterek, ateş edilen mesafeye dikkat çekti.

Mahkeme heyeti, sanık Ünal Akay'ın, suç işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin delillerin olmayışı ve sanığın tutuklu kaldığı 10 aylık süreyi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi. Duruşma, davada diğer eksiklerin tamamlanması için ertelendi. 'ADALET YERİNİ BULDU'

Duruşmada sonrası açıklama yapan Ünal Akay'ın torunu Burak Arık, "Cinayet ile ilgili tutuklanan dedem Ünal Akay 1 yıldır cezaevinde yatıyordu. Mahkeme tahliye kararı verdi. Daha önce dedemin suçsuz olduğunu defalarca söylemiştik. Şu an çok mutluyuz, adalet yerini buldu" dedi.


Son dakika haberleri! Muhtar cinayeti sanığına, 10 ay sonra tahliye kararı

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