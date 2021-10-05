Son dakika haberleri! Muhtar cinayeti sanığına, 10 ay sonra tahliye kararı

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'un Uğurludağ ilçesine bağlı Büyükerikli köyünün muhtarı Nurettin Akay'ı (63), evinin avlusunda tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan akrabası Ünal Akay (75), hakkında açılan davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Savunmasında " Muhtar, benim canım ciğerim olurdu. Neden öldüreyim? Suçsuz yere yatıyorum" diyen Ünal Akay, 'suç işlendiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin delillerin olmayışı' gerekçesiyle 10 ay sonra tahliye edildi.

Olay, 31 Mayıs 2019'da Uğurludağ ilçesinin Büyükerikli köyünde meydana geldi. Köy muhtarı Nurettin Akay, teravih namazından dönüşte evinin avlusunda kimliği belirsiz kişi tarafından tüfekle vuruldu. Akay, başına isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerinin çalışmasıyla muhtarın akrabası olan Ünal Akay ile eşi, 2 kızı ve damadı, 28 Aralık 2020'de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ünal Akay tutuklanırken, diğer aile fertleri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Duruşmada sonrası açıklama yapan Ünal Akay'ın torunu Burak Arık, "Cinayet ile ilgili tutuklanan dedem Ünal Akay 1 yıldır cezaevinde yatıyordu. Mahkeme tahliye kararı verdi. Daha önce dedemin suçsuz olduğunu defalarca söylemiştik. Şu an çok mutluyuz, adalet yerini buldu" dedi.