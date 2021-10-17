AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - 6. Akülü Sandalye Rallisi Avcılar'da düzenlendi

Krediyle tekerlekli sandalye aldı, 6. Akülü Sandalye Rallisi'ni kazandı

İSTANBUL - Bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Akülü Sandalye Yarışı, Avcılar Belediyesi'nin de desteği ile gerçekleşti.

150 metrelik parkurda gerçekleştirilen etkinliğe toplamda 30 yarışmacı katılırken, yarışta derece yapan katılımcılar ise Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'den madalya ve ödül aldı. Yarışma ile ilgili konuşan Hançerli ise, "Engelli arkadaşlarım her koşulda yaşama tutunduklarını, sporda, kültürde ve sanatta olduklarını bir kez daha gösterdiler" dedi.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'un çeşitli noktalarında Umut Biz de Varız Engelliler Derneği tarafından düzenlenen Akülü Sandalye Rallisi, bu yıl Avcılar Belediyesi'nin desteği ile Denizköşkler sahilinde gerçekleşti. 6'ıncısı düzenlenen etkinliğe Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, bazı sivil toplum kuruşu temsilcileri ve siyasi parti yöneticileri katıldı. 30 yarışmacının 150 metrelik parkurda gerçekleştirdiği etkinlikte, Avcılar Belediyesi tarafından birinci yarışmacıya tam altın, ikinci yarışmacıya yarım altın, üçüncü yarışmacıya ise çeyrek altın hediye edildi. Derece yapan yarışmacılar ise ödüllerini Avcılar Belediye Başkanı Hançerli'den aldı.

"Biz engellilerin karşılaştığı zorlukları el birliği ile aşacağız"

Etkinlik sonunda konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, " Bizim için düzenlenen organizasyon oldukça değerliydi. Birçok kesimden insanı bir araya getirdik. Engelli arkadaşlarım her koşulda yaşama tutunduklarını, sporda, kültürde ve sanatta olduklarını bir kez daha gösterdiler. Kıran kırana geçen bu yarışta birinci, ikinci ve üçüncü arkadaşlarımızı ödüllendirdik. Diğer tüm yarışmacılarımıza ise madalyalarını verdik. Birlik ve beraberliğin ispatlandığı çok önemli bir etkinlikti. Engelli vatandaşlarımız engel ve zorluk tanımadığını bir kez daha herkese gösterdiler. Engelli kardeşlerimin yaşadığı çok ciddi zorluk ve sıkıntılar var. Biz bu zorlukları el birliği ile aşacağız" dedi.

"Kredi ile tekerlekli sandalye aldı, yarışı kazandı"

Geçtiğimiz aylarda tekerlekli sandalyesini bankadan kullandığı kredi ile aldığını ifade eden Aydın Çalışkan, " Ben buraya Kartal'dan geldim. Asıl amacım birinci olmak değildi. Buraya sosyal bir aktivite gerçekleştirelim diye geldim. Derneğimizin yarışmayı düzenlemesindeki amacı ise engelli arkadaşlarımızın engellerini kaldırmaktı ve bunu bir nebzede olsun başardık. Ben veya arkadaşlarımdan herhangi birinin kazanması önemli değildi. Tabi kazanmak güzel bir duygu ve daha nice yarışlara katılmak istiyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.