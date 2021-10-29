Son dakika haberi! Kartal'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı - Haberler
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Son dakika haberi! Kartal'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Kartal'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı Kartal Kordonboyu Pendik istikametinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

PENDİK, İSTANBUL (İHA) - Kartal'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

İSTANBUL - Kartal Kordonboyu Pendik istikametinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Ortalık savaş alanına döndü.

Kaza, 23.20 sıralarında Turgut Özal Bulvarı Kordonboyu kavşağı Pendik istikametin 'de gerçekleşti. Ali Erkonak'ın kontrolünde olan 34 BBZ 367 plakalı Renault markalı otomobil ile Erdem Abay'ın kontrolünde olan 34 VE 0148 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet ile seyir halinde olan Erdem Abay ve Eren Çiftçi yola savruldu. Otomobil, çapmanın etkisi ile kaldırıma çıktı. Ortalık savaş alanına döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Erdem Abay ve Eren Çiftçi çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Polis yaşanan kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Son dakika haberi! Kartal'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Son dakika haberi! Kartal'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Son dakika haberi! Kartal'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Son Dakika Haberleri
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