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Son dakika... İzmir'de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İzmir'in Bornova ilçesinde, akrabalar arasında düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, damat dahil 5 kişi yaralandı.

İZMİR (İHA) - İzmir'in Bornova ilçesinde, akrabalar arasında düğünde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, damat dahil 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, akrabalar arasında tarlaya çekilen duvar yüzünden 1 yıldır husumet bulunduğu ileri sürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'ta bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları belirtilen Servet Daşdan (23), Uğur D., Nusret D., Cavat D., Yavuz Ö., Kenan Ö., damat Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve Hasan Ali Y. (30) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışman kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Daşdan göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö. ve damat olduğu öğrenilen Alican Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Düğün salonundan çıkıp hastanelere akın ettiler

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Servet Daşdan, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı. Daşdan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düğünden çıkarak hastanelere koşan yaralıların ve hayatını kaybeden Daşdan'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Daşdan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Tarlaya duvar çekme yüzünden husumetli oldukları ileri sürüldü

Olayın ardından polis ekiplerince düğün salonu ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Yapılan araştırmalar neticesinde ise olayla ilgili olarak Hasan Ali Y., gözaltına alınırken, suç aletine de polis ekiplerince el konuldu. Öte yandan, akrabalar arasında köyde bulunan tarlaya duvar çekme yüzünden 1 yıldır husumet bulunduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İZMİR

Son dakika... İzmir'de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika... İzmir'de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika... İzmir'de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika... İzmir'de düğünde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
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