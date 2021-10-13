İsrail güçlerinden sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinliye gözaltı - Haberler
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İsrail güçlerinden sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinliye gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistinli bir kişi, sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada İsrail güçleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

Filistinli bir kişi, sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada İsrail güçleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yaşayan Filistinli Marwan Al-Husseini, Kudüs'te aracındayken sosyal medyada yaptığı canlı yayın sırasında İsrail güçlerinin saldırısına uğradı. Aracın camını kıran İsrail güçleri, Husseini'yi darp ederek gözaltına aldı. Husseini'nin gözaltına alınma nedeni ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

İsrail güçlerinden sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinliye gözaltı

İsrail güçlerinden sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinliye gözaltı

İsrail güçlerinden sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinliye gözaltı

İsrail güçlerinden sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinliye gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrail güçlerinden sosyal medyada canlı yayın yapan Filistinliye gözaltı - Haberler
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