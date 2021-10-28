Son dakika haberleri! Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı

AA / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapmak suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG propagandası yapmak suçundan hakkında 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, daha önce kesinleşmiş cezası bulunan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri
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