Son dakika haberleri: Firari FETÖ hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Firari FETÖ hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Firari FETÖ hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberi... ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkındaki kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan başmühendis Şefik Cürebal, polisin adresine düzenlediği baskınla yakalandı.

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkındaki kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan başmühendis Şefik Cürebal, polisin adresine düzenlediği baskınla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kurulan özel ekip, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkındaki kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan, başmühendis olarak çalıştığı kurumdan ihraç Şefik Cürebal'ın Yenimahalle'deki adreste saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Cürebal, yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün şifreli haber leşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Cürebal'ın, çalıştığı kurumdaki örgüt üyelerine 'sohbet abiliği' yaparak örgütsel toplantılar düzenlediği, başmühendisken aynı zamanda Ankara Adliyesi'nde bilirkişilik yapıp, örgüt üyesi katiplere de 'sohbet abiliği' yaptığı tespit edildi. Şefik Cürebal, emniyetteki işlemlerinin ardından kesinleşmiş hapis cezasını tamamlamak üzere Sincan Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı İdo Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri: Firari FETÖ hükümlüsü, polis operasyonuyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 16:26:44. #1.11#