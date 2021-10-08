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Son dakika haberleri: Eskişehir Şehir Hastanesinde Çocuk Radyolojisi Bölümü hizmete açıldı

AA / Deniz Açık - Haberler | Sağlık
Son dakika haberleri: Eskişehir Şehir Hastanesinde Çocuk Radyolojisi Bölümü hizmete açıldı

Son dakika haberler... Eskişehir Şehir Hastanesinin Radyoloji Kliniği Çocuk Radyolojisi Bölümü hizmet vermeye başladı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Şehir Hastanesinin Radyoloji Kliniği Çocuk Radyolojisi Bölümü hizmet vermeye başladı.

Bölümde görevli olan Dr. Özlem Özkale Yavuz, gazetecilere, bölgenin kamu hastanelerindeki tek çocuk radyoloji uzmanı olduğunu kaydetti.

Çocuk radyolojisinin radyoloji kliniklerinin resmi hizmet veren tek yan dalı olduğunu anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Çocuk hasta grubunun radyoloji tetkiklerini değerlendiren bir yan daldır. Çocuk radyolojisi 2012-2013 yıllarından beri oluşan bir yan dal. Şehir Hastanesinde çocuklar için hizmet vermeye başladık. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarıyla iş birliği içinde çalışarak özellikle çocuklarda görülebilecek doğumsal hastalıkları, sistemik hastalıkları ve tümörleri radyolojik tetkiklerle erken tanımlamak, erken tedaviye yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Sadece Eskişehir'e değil bölgedeki kentlere de hizmet veriyoruz."

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Eskişehir Şehir Hastanesinde Çocuk Radyolojisi Bölümü hizmete açıldı - Haberler
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