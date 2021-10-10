Son dakika haberleri! Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.

Acıpayam Devlet Hastanesi morgundan ailesi tarafından alınan Emel Karababa'nın (40) cenazesi, Yassıhöyük Mahallesi'ndeki evine helallik alınması için getirildi.

Daha sonra cenaze, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki Zeytinköy Merkez Camisi'ne götürüldü.

Karababa'nın yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenaze Bağbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Acıpayam ilçesinde, dün Denizli-Antalya kara yolunda karşıya geçmeye çalışan evli ve iki çocuk annesi Emel Karababa'ya, M.A.'nın kullandığı yabancı plakalı otomobil çarpmıştı. Karababa, olay yerinde hayatını kaybetmişti. M.A. ise gözaltına alınmıştı.