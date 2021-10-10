Son dakika haberleri! Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Denizli'de trafik kazasında hayatını kaybeden kadın, son yolculuğuna uğurlandı

Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.

ACIPAYAM, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden iki çocuk annesi kadının cenazesi toprağa verildi.

Acıpayam Devlet Hastanesi morgundan ailesi tarafından alınan Emel Karababa'nın (40) cenazesi, Yassıhöyük Mahallesi'ndeki evine helallik alınması için getirildi.

Daha sonra cenaze, Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki Zeytinköy Merkez Camisi'ne götürüldü.

Karababa'nın yakınları burada taziyeleri kabul etti. Cenaze Bağbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

Acıpayam ilçesinde, dün Denizli-Antalya kara yolunda karşıya geçmeye çalışan evli ve iki çocuk annesi Emel Karababa'ya, M.A.'nın kullandığı yabancı plakalı otomobil çarpmıştı. Karababa, olay yerinde hayatını kaybetmişti. M.A. ise gözaltına alınmıştı.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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