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Son dakika haberleri | Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)

Son dakika haberler: VALİ CANBOLAT: ASİT PATLAMASI OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYORBursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Kestel ilçesindeki fabirkada yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı.

KESTEL, BURSA (DHA) - VALİ CANBOLAT: ASİT PATLAMASI OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Kestel ilçesindeki fabirkada yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı. Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini 6 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Canbolat, "Asit patlaması olabileceği düşünülüyor. Olayda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Sızan gazdan 20'ye yakın kişi etkilendi. Su anda gerekli önlemleri aldık" dedi


Son dakika haberleri | Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)

Son dakika haberleri | Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)

Son dakika haberleri | Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)

Son dakika haberleri | Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)

Son dakika haberleri | Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)

Son dakika haberleri | Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)

Son dakika haberleri | Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)

Son dakika haberleri | Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Son Dakika Haberleri
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