Son dakika haberleri | Bursa'da fabrikada patlama: 1 ölü, 6 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı / Derya Evren - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: VALİ CANBOLAT: ASİT PATLAMASI OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYORBursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Kestel ilçesindeki fabirkada yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı.
KESTEL, BURSA (DHA) - VALİ CANBOLAT: ASİT PATLAMASI OLABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR
Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa'nın Kestel ilçesindeki fabirkada yaşanan patlamayla ilgili açıklama yaptı. Olayda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini 6 kişinin yaralandığını söyleyen Vali Canbolat, "Asit patlaması olabileceği düşünülüyor. Olayda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Sızan gazdan 20'ye yakın kişi etkilendi. Su anda gerekli önlemleri aldık" dedi