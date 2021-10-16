Arnavutköy'de metro inşaatında kaza: 3 yaralı (1)

Taylan ERGÜN/İSTANBUL DHA

Arnavutköy'de Halkalı- İstanbul Havalimanı Metrosunun Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki şantiyesinde işçileri taşıyan sepetin halatının kopması sonucu işçiler metrelerce aşağı düştü. Kazada ilk belirlemelere göre 3 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.