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Son dakika haberi | Vali Erin kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Vali Erin kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Son dakika haberler... Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, akşam saatlerinde evlerine gitmek üzere bindikleri okul servisinin devrilmesi sonucu yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, akşam saatlerinde evlerine gitmek üzere bindikleri okul servisinin devrilmesi sonucu yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bozova ilçesi Gerdek Mahallesi yakınlarında Mustafa K.'nın kullandığı öğrenci servisinin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 4 öğrenci yaralanmış, İrem Çelik adlı öğrenci ise hayatını kaybetmişti. Servis şoförü Mustafa K.'nın da yaralanarak tedavi altına alındığı kazanın hemen ardından Bozova'ya giden Vali Abdullah Erin, yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Vali Erin, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaralı öğrencilerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Erin, kazada hayatını kaybeden İrem Çelik'in ailesine de başsağlığı diledi. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi | Vali Erin kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

Son dakika haberi | Vali Erin kazada yaralanan öğrencileri ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı
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