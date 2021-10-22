TOKAT'TA KAMYONET TAKLA ATTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI

TOKAT (DHA) - TOKAT'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet takla atarak tarlaya devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Tokat-Almus kara yolu Bakımlı köyü yakınlarında yaşandı. Almus ilçesinden Tokat'ta dönen Fikret Özkan yönetimindeki 31 KAU 28 kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Takla atan araç yolun yan tarafındaki tarlaya yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Yusuf Üzen (22) olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Fikret Özkan ve Musa Güler ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Kamyonette bulunanların bir telekomünikasyon şirketinde altyapı işçisi oldukları öğrenildi. Kazayı haber alan şirket şefi Mehmet Özçelik, olay yerinde hayatını kaybeden Yusuf Üzen'in cesedinin başında bir süre gözyaşı döktü. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Yusuf Üzen'in cesedi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.