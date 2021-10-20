Son dakika haberi: Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu - Haberler
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Son dakika haberi: Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

AA / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Tokat'ta bıçaklanarak öldürülen bir kişinin cesedi bulundu

Son dakika gelişmesine göre Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bıçaklanarak öldürülen bir erkeğin cesedi bulundu.

TOKAT (AA) - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bıçaklanarak öldürülen bir erkeğin cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Bozcalı beldesi Büyük Yayla mevkisinde vatandaşlar yerde hareketsiz yatan 70 yaşındaki İbrahim Altay'ı gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri Altay'ın çok sayıda bıçak darbesi ile öldürüldüğünü belirledi.

Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Altay'ın cesedi Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

AA / Ekber Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
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