Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gaziler 'Vatan Size Minnettar' anonsuyla karşılanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gaziler "Vatan Size Minnettar" anonsuyla karşılanıyor

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gaziler

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da şehit yakınları ve gaziler, bindikleri toplu taşıma araçlarında kartlarını cihaza okuttuklarında "Vatan Size Minnettar" anonsuyla karşılanıyor.

Afyonkarahisar'da şehit yakınları ve gaziler, bindikleri toplu taşıma araçlarında kartlarını cihaza okuttuklarında "Vatan Size Minnettar" anonsuyla karşılanıyor.

Afyonkarahisar Belediyesi, toplu taşıma araçlarında şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Meydanı'ndaki durakta, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Zeybek, burada yaptığı konuşmada, şehit yakınlarını ve gazileri onurlandıracak sosyal bir uygulamayla yeni bir pencere açtıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'daki şehit yakınları ve gazilerin belediyeye ait toplu taşıma araçlarına binip kartlarını okuttuklarında "Vatan Size Minnettar" anonsuyla karşılaşacağını dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Vatanımız için canını siper eden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkıyor, gazilerimizi ve yakınlarını unutmuyoruz. Unutturmamak ve onları gururlandırmak için bu uygulamayı hayata geçirdik. Her zaman şehit yakınları ve gazilerimizin destekçisiyiz, yanlarındayız. Hakları ödenmez, minnettarız."

Kumartaşlı ile şehit yakınları ve gaziler, toplu taşıma araçlarında başlayan yeni uygulama dolayısıyla Zeybek'e teşekkür etti.

Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gaziler Vatan Size Minnettar anonsuyla karşılanıyor

Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gaziler Vatan Size Minnettar anonsuyla karşılanıyor

Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gaziler Vatan Size Minnettar anonsuyla karşılanıyor

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Vladimir Putin Numan Kurtulmuş
Magazin Kubilay Aka Aleyna Tilki Bülent Ersoy
Spor Ahmet Nur Çebi Mesut Özil Ersun Yanal Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Selçuk Bayraktar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Şehit yakınları ve gaziler 'Vatan Size Minnettar' anonsuyla karşılanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 17:19:00. #1.11#